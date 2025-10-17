Good News: किसान सम्मान निधि में धनतेरस पर किसानों को मिलेगी 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विनोद कुमार कोठारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट से प्रति वर्ष 3000 की राशि किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा धनतेरस को दोपहर 2:00 बजे, नदबई, जिला भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।