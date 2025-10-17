Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

Good News: किसान सम्मान निधि में धनतेरस पर किसानों को मिलेगी 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनतेरस पर यानि शनिवार को किसानों को 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

less than 1 minute read

राजसमंद

image

Anand Prakash Yadav

Oct 17, 2025

सीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को धनतेरस पर मिलेंगे 1000 रुपए, पत्रिका फोटो

राजस्थान सरकार द्वारा किसान उत्थान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रम में संचालित है। धनतेरस पर यानि शनिवार को किसानों को 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

भरतपुर में कार्यक्रम का आयोजन

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विनोद कुमार कोठारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट से प्रति वर्ष 3000 की राशि किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा धनतेरस को दोपहर 2:00 बजे, नदबई, जिला भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

सीएम भजनलाल शर्मा हस्तांतरित करेंगे राशि

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीबीटी के माध्यम से 1000 की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कृषि विज्ञान केन्द्रों में किया जाएगा, ताकि लाभार्थी किसान सीधे कार्यक्रम से जुड़ सकें। राजसमंद जिले के लगभग 40 हजार किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाभार्थी किसानों से लाइव संवाद भी करेंगे।

Updated on:

17 Oct 2025 01:29 pm

Published on:

17 Oct 2025 01:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Good News: किसान सम्मान निधि में धनतेरस पर किसानों को मिलेगी 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि

