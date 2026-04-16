राजस्थान में हाईवे पर ओवरलोडिंग पड़ेगी भारी! 4 गुना तक देनी होगी पेनल्टी, बदल गए नियम

हाईवे पर ओवरलोडिंग वाहनों से जहां हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है वहीं दूसरी तरफ वाहन ओवरलोड होने से सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती हैं। हाईवे पर सड़कों के रखरखाव पर सालाना करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च होते हैं। वाहन मालिक भाड़े के लालच में वाहनों को ओवरलोडिंग करने से नहीं चूकते।

हालांकि अब सरकार ने ओवरलोडिंग वाहनों की धरपकड़ के लिए भारी पेनल्टी का प्रावधान किया है। जिसमें 40 फीसदी तक ओवरलोडिंग पर दो गुना शुल्क और इससे अधिक ओवरलोडिंग वाहन पाए जाने पर मूल दर से 4 गुना ज्यादा शुल्क वसूली के नियम तय किए गए हैं।