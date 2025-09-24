वासोल में पानी संग छलकी खुशियां: राजसमंद झील बनी उत्सव का दरबार

पानी की धाराओं के किनारे चहल-पहल का आलम ऐसा था कि हर राहगीर ठहरने को मजबूर हो गया। पिकनिक का मजा ले रहे परिवार, गीतों पर झूमते युवा और ठिठोली करते बच्चे… पूरा वासोल गांव मानो उत्सव-स्थल बन गया हो। सोशल मीडिया पर झील छलकने के वीडियो और तस्वीरें छा गए। लोग इस पल को कैमरे में कैद करने की होड़ में थे।