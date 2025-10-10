करवा चौथ आज: सुहागिनों ने सजाया सोलह श्रृंगार, चांद का होगा बेसब्री से इंतजार

इस बार करवा चौथ पर शिववास योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस तिथि पर देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस दिन व्रत रखने और पूजा-अर्चना करने से दोगुना फल प्राप्त होगा। यानी इस करवा चौथ पर भक्ति और प्रेम का संगम पहले से भी अधिक शुभ माना जा रहा है। शहर की गलियों में सुहागिनों की चूड़ियों की छनक, मेहंदी की खुशबू और पूजा थालों की चमक इस बात की गवाही दे रही है कि करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम का उत्सव है