तीन माह बाद आज से शुरू होगी कुंभलगढ़ जंगल सफारी, बारिश से क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत पूरी, पर्यटकों की होगी वापसी

कुंभलगढ़–रणकपुर क्षेत्र में सफारी संचालन के लिए कुल 65 जिप्सियां पंजीकृत हैं, मगर शुरुआती चरण में केवल 15 जिप्सियों को ही अनुमति दी गई है। जिप्सी संचालक संघ के अध्यक्ष अल्पेशअसावा के अनुसार, शुरुआती दिनों में यदि पर्यटकों की संख्या अधिक रही तो सीमित जिप्सियों की उपलब्धता के कारण असुविधा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। असावा ने बताया कि “इस बार सीजन को लेकर उम्मीदें काफी ऊँची हैं। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों ने पहले ही बुकिंग कर रखी है। मॉनसून के बाद कुंभलगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है, इसलिए इस बार रिकार्ड संख्या में सैलानी आने की संभावना है।”