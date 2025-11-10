लाडो योजना : अब निजी स्कूलों की बालिकाओं को भी मिलेगा लाभ, सरकार की शिक्षा सशक्तिकरण की दिशा में अभिनव पहल

राजसमंद. राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को नई उड़ान देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले यह योजना केवल सरकारी स्कूलों की छात्राओं तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी वर्गों की बेटियों तक पहुँचाने का संकल्प लिया है, ताकि हर बच्ची को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का समान अवसर मिल सके।