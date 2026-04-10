Rajsamand: वेडिंग सीजन में LPG किल्लत से बिगड़ा गेम, तैयारियों में डेकोरेशन नहीं, गैस सिलेंडर पर फोकस

Gas Cylinder Crisis: शादी का सीजन जहां खुशियों और तैयारियों का समय होता है, वहीं इस बार रसोई गैस की कमी ने इन खुशियों में खलल डालने का काम कर दिया है। शहर और आसपास के इलाकों में सिलेंडर की अनियमित आपूर्ति ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि लोग शादी की तैयारियों से ज्यादा गैस की व्यवस्था को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में शादियों की धूम शुरू होगी, बड़े भोजन के आयोजन होंगे। लेकिन ये कैसे होंगे इसको लेकर चिंता बरकरार है, क्योंकि सरकार के निर्देशों के बाद गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नियमानुसार कर दी है।