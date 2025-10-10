मातृकुण्डिया बांध बना किसानों की मुसीबत: डूब क्षेत्र के गांवों ने 15 अक्टूबर से धरने का ऐलान

बैठक में ग्रामीणों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया — जल वितरण व्यवस्था की असमानता। मातृकुण्डिया बांध की कुल भराव क्षमता 1168 एमसीएफटी है। इनमें से 50 एमसीएफटी पानी नदी रिचार्ज हेतु छोड़ा जाता है, 170 एमसीएफटी पानी रेलमगरा और गंगापुर तहसील के सिंचाई व पेयजल उपयोग के लिए निर्धारित है।लेकिन किसानों का कहना है कि यह पानी कभी गांवों तक पहुंचता ही नहीं। न तो खेतों के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाता है, न ही तालाबों में भराव किया जाता है। इस वजह से ग्रामीणों को रिसाव से नुकसान तो झेलना पड़ता है, पर लाभ नहीं मिलता। हमारा खेत डूब क्षेत्र में है, फसल नष्ट होती है, लेकिन हमें न मुआवजा मिलता है न सिंचाई का पानी। यह दोहरी मार है।