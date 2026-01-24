Rajsamand: एमबीए किसान आकाश हींगड़ ने लेजर तकनीक से बदली खेती की तस्वीर, बैंक करियर छोड़कर खेत को बनाया प्रयोगशाला

Inspirational story: राजसमंद। समय के साथ-साथ कृषि और किसानी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आधुनिक दौर में खेती केवल परंपरागत साधनों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि नवीन तकनीकों और नवाचारों के माध्यम से यह आयवर्धन और संसाधन संरक्षण का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। कृषि क्षेत्र में हो रहे ये नवाचार न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि पानी, उर्वरक और ऊर्जा जैसे सीमित संसाधनों के संतुलित और प्रभावी उपयोग को भी सुनिश्चित कर रहे हैं।