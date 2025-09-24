अरावली की गोद में विराजित मां अन्नपूर्णा: अन्न, धन और जल की दात्री

राजसमंद. अरावली की हरियाली से ढकी स्वर्ण शैल पहाड़ी पर सुबह की पहली किरण जब पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा पर्वत हरियाली में खिल उठा हो। इसी स्वर्ण शैल पर विराजित हैं मां अन्नपूर्णा, जो अन्न, धन और जल की दात्री मानी जाती हैं। राजसमंद की पहचान बने इस मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालु एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। कहानी है कि जब महाराणा राजसिंह विवाह के लिए जैसलमेर जा रहे थे, तब उन्होंने गोमती नदी के प्रचंड वेग को देखा और मन ही मन संकल्प लिया कि एक दिन इस अथाह जल को बांधकर मेवाड़ की प्यास बुझाऊंगा। यही संकल्प आगे चलकर राजसमंद झील और राजनगर के निर्माण का आधार बना। लगभग 14 वर्षों की कठिन साधना और प्रयास के बाद, 1732 में झील की प्रतिष्ठा हुई और उसी समय स्वर्ण शैल पर भव्य अन्नपूर्णा मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई।