सांसद की पहल : जल्द होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, तैयारियां शुरू

राजसमन्द. सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के नेतृत्व में आगामी दिनों में संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सांसद ने बुधवार को खेल, शिक्षा, माय भारत एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य खेल और स्पोर्टिंग कल्चर को प्रोत्साहन देना, युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा फिट इंडिया के संदेश को जन-जन तक पहुँचाना है। सांसद महोदय ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल समाज में स्पोर्ट्स और फिटनेस की भावना को मजबूत किया जाएगा, बल्कि सामुदायिक एकता का संदेश भी दिया जाएगा। इसके साथ ही देशभर में ग्रासरूट स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने का अवसर भी मिलेगा। महोत्सव के लिए रणनीति तय की गई है। जिसके अंतर्गत संसदीय क्षेत्र स्तर पर खेल एवं फिटनेस फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ओपन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को सामने लाने, स्थानीय नमो फिट इंडिरूा लीडर्स की पहचान करने तथा परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने की योजना है।