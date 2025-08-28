Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

सांसद की पहल : जल्द होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, तैयारियां शुरू

सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के नेतृत्व में आगामी दिनों में संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 28, 2025

MP mahima Kumari Mewar

राजसमन्द. सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के नेतृत्व में आगामी दिनों में संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सांसद ने बुधवार को खेल, शिक्षा, माय भारत एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य खेल और स्पोर्टिंग कल्चर को प्रोत्साहन देना, युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा फिट इंडिया के संदेश को जन-जन तक पहुँचाना है। सांसद महोदय ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल समाज में स्पोर्ट्स और फिटनेस की भावना को मजबूत किया जाएगा, बल्कि सामुदायिक एकता का संदेश भी दिया जाएगा। इसके साथ ही देशभर में ग्रासरूट स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने का अवसर भी मिलेगा। महोत्सव के लिए रणनीति तय की गई है। जिसके अंतर्गत संसदीय क्षेत्र स्तर पर खेल एवं फिटनेस फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ओपन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को सामने लाने, स्थानीय नमो फिट इंडिरूा लीडर्स की पहचान करने तथा परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने की योजना है।

तीन स्तरों पर संचालित होगी प्रतियोगिताएं

  • ग्राम स्तर की प्रतियोगिताएं
  • ब्लॉक/वार्ड स्तर की प्रतियोगिताएं
  • जिला स्तर की प्रतियोगिताएं

सांसद ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर दिया जोर

सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने अपने कक्ष में जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के साथ जिले की प्रमुख समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने आमजन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, सड़क और यातायात प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विस्तार से जानकारी ली। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले की जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों की रफ्तार बढ़े और उसका सीधा लाभ लोगों तक पहुंचे। बैठक के दौरान जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने सांसद को जिले में संचालित विकास योजनाओं, प्रगति पर चल रहे प्रोजेक्ट्स और भविष्य की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। वहीं, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने कानून-व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

28 Aug 2025 11:35 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / सांसद की पहल : जल्द होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, तैयारियां शुरू

