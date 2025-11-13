रबी सीजन: खेती के मैदानों में होगी उम्मीद की हरियाली, बुवाई लक्ष्य 60 हजार हेक्टेयर पार

राजसमंद. जिले में रबी सीजन की बुवाई ने इस बार उम्मीदों से ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। खेतों में किसानों की चहल-पहल, ट्रैक्टरों की आवाज़ और सिंचाई की धारें इस बात का संकेत दे रही हैं कि राजसमंद में खेती का रबी पर्व अपने चरम पर है। मौसम के ठंडा होने और मिट्टी में पर्याप्त नमी के चलते किसानों ने गेहूं, चना, सरसों और जौ जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई जोरों पर शुरू कर दी है। कृषि विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसलों का कुल प्रस्तावित लक्ष्य 60,000 हेक्टेयर तय किया गया है, जो पिछले वर्ष (2024-25) के 57,993 हेक्टेयर की तुलना में करीब 3.4 प्रतिशत अधिक है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अनुकूल मौसम, जल उपलब्धता और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति के चलते इस बार बुवाई का रकबा और उत्पादन दोनों ही बढ़ने के आसार हैं।