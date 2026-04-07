Rajsamand: नाथद्वारा का 140 साल पुराना ‘सुन्दर विलास कुंड’ बनेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 147.60 लाख का बजट मंजूर

इसके तहत कुल 147.60 लाख रुपए की स्वीकृत लागत में से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 73.80 लाख रुपए की प्रथम किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को इस कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है, जो राजस्थान पर्यटन अवसंरचना संरक्षण कोष के माध्यम से राशि प्राप्त कर परियोजना को अमल में लाएगा। योजना के तहत कुंड के संरक्षण के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।