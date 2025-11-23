राजस्थान के इस जिले में पहली बार नागपुर के संतरों की मिठास, जानें, किसान नेनूराम की सफलता की कहानी

Nagpur oranges cultivated first time in Rajsamand: राजसमंद। बदलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भावों के बीच किसान जहां पारंपरिक खेती में लाभ की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहीं राजसमंद जिले में आमेट क्षेत्र के प्रगतिशील किसान नेनूराम जाट (ग्राम डूंगाखेड़ा, पंचायत औलना खेड़ा) ने अपनी सोच और नवाचार से दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण पेश किया है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से नेनूराम ने जिले में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर नागपुर संतरों का बगीचा विकसित किया है, और आज उनका बगीचा राजसमंद जिले सफलता की कहानी लिख रहा है।