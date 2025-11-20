Rajsamand News: राजस्थान के इस जिले में बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब; केवल ईको-फ्रेंडली यूनिट्स को मंजूरी, 8.0668 हेक्टेयर भूमि रिजर्व

नए औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी मिलने के बाद अब कुंभलगढ़ में उद्योग बसाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। नया औद्योगिक क्षेत्र बनने पर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार की यह स्वीकृति सभी औपचारिक प्रक्रियाओं के साथ जारी की गई है। इसके संबंध में वरिष्ठ शासन उप सचिव कैलाश चन्द्र कुमावत ने आदेश जारी किए हैं। आदेश 15 नवंबर 2025 को मंत्री-स्तरीय स्वीकृति और प्रपत्र अनुमोदन के बाद अमल में लाया गया।