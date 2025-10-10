राजनगर–राजसमंद हाइवे बना ‘डेथ ज़ोन’, ट्रकों की अवैध पार्किंग बनी मौत का जाल

राजनगर–राजसमंद हाइवे पर वाहनों की पार्किंग के लिए सर्विस लाइन बनाई गई है, ताकि मुख्य सड़क पर जाम या खतरा न हो। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश ट्रक चालक सर्विस लाइन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सीधे मुख्य मार्ग पर ही वाहन खड़े कर देते हैं। इससे रात में गुजरने वाले वाहनचालक ट्रक को समय रहते देख नहीं पाते और दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। स्थानीय दुकानदार भरत गुर्जर का कहना है कि रात को कई ट्रक बिना किसी चेतावनी लाइट या रिफ्लेक्टर के खड़े रहते हैं। तेज़ रफ्तार में आने वाले वाहन उनसे टकरा जाते हैं। पुलिस और प्रशासन अगर सख्त कार्रवाई करे, तो हादसे रुक सकते हैं।