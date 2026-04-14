Rajsamand: फसल तैयार पर गिरदावरी रिकॉर्ड ‘जीरो’, किसानों की मेहनत पर सेटलमेंट की मार, MSP का सपना अधूरा

कृष्णवल्लभ आचार्य, रामेश्वरलाल आचार्य, सोहनलाल कीर और प्रकाश कीर सहित कई किसानों ने बताया कि गिरदावरी में शून्य दर्ज होने के कारण वे अपनी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं, प्यारचंद सिंगणवाल के खाता नकल में नाम सही होने के बावजूद गिरदावरी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज हो रही है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। किसानों ने पटवारी, तहसीलदार और उपखंड अधिकारी से कई बार संपर्क किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब उन्होंने जिला कलेक्टर से शीघ्र हस्तक्षेप कर समाधान कराने की मांग की है।