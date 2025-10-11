राजसमंद में ग्रीन दिवाली की तैयारी: पर्यावरण की लाइट में जगमगाएगा फेस्टिव सीजन

राजसमंद. दीपावली का त्यौहार आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। मिठाइयों की खुशबू, सजावट की चमक और कपड़ों की दुकानों पर बढ़ती भीड़ के बीच इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय हैं ग्रीन पटाखे। प्रदूषण और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार फिर से ग्रीन पटाखों को ही बिक्री की अनुमति दी है। जिले में इस बार जिले में राजसमंद में 86, देवगढ़ में16, नाथद्वारा में 34, भीम में 10 और रेलमगरा में 11 दुकानदारों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किए हैं। कुल 157 आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब पुलिस की रिपोर्ट के बाद प्रशासन अस्थायी दुकानों का आवंटन करेगा। उम्मीद की जा रही है कि दीपावली तक बाजार में रंग-बिरंगे ग्रीन पटाखों की चमक दिखाई देने लगेगी।