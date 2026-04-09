राजसमंद झील में ‘सौंदर्यीकरण’ प्रोजेक्ट फेल! 10 लाख के फाउंटेन पानी में डूबे, सवालों में योजना

एक नौ-चौकी पाल और दूसरा द्वारकाधीश मंदिर के पास स्थापित किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसमें एक फाउंटेन तो क्षतिग्रस्त होकर पानी में ही समा गया, जबिक दूसरे को रस्सियों के सहारे बांधकर छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अभी तक इनका अभी तक कनेक्शन भी नहीं हो पाया है। अब सवाल उठ रहे हैं यह महज लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार की बू? अधिकारियों का कहना है कि फव्वारे झील में उतारते समय ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें अब वही ठीक करवाएगा। लेकिन जनता के मन में यह शंका भी गहराने लगी है कि कहीं इसका खर्च नगर परिषद के खाते से तो नहीं जाएगा?