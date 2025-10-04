Rajsamand News: अब पासपोर्ट सही हाथों तक ही पहुंचेगा, नहीं तो हो जाएगा रिटर्न

डाक अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था विशेष रूप से पासपोर्ट धारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। अब आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पासपोर्ट डिलीवरी के समय या तो वह स्वयं घर पर मौजूद रहे या उसने पहले से अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी उपलब्ध करा रखी हो। इस संबंध में राजसमंद पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर हरिश जीणीवाल ने बताया कि इस संशोधन से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर अंकुश लगेगा और पासपोर्ट सही व्यक्ति के हाथों तक ही पहुंचेगा। साथ ही, यह प्रक्रिया पुलिस सत्यापन में दिए पते की भी पुष्टि करेगी।