राजसमंद

गोमती की लहरों से झूम उठा राजसमंद, झील का जल स्तर 26 फीट

 जिले में बारिश ने इस बार जलाशयों की तस्वीर बदल दी है। गोमती नदी का प्रवाह लोगों के बीच रोमांच का विषय बना हुआ है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 08, 2025

Goamti River
Goamti River

राजसमंद. जिले में बारिश ने इस बार जलाशयों की तस्वीर बदल दी है। गोमती नदी का प्रवाह लोगों के बीच रोमांच का विषय बना हुआ है। आमतौर पर रामदरबार छलकने के बाद गोमती नदी का पानी राजसमंद झील में पहुंचता है, लेकिन इस बार प्राकृतिक परिस्थितियां अलग रहीं। तेज रफ्तार से बहती गोमती नदी सीधे राजसमंद झील में आ मिली। परिणामस्वरूप सिर्फ तीन दिन में ही झील के जलस्तर में लगभग 3 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 अगस्त को राजसमंद झील का गेज 20.35 फीट था। 6 सितंबर 2024 को यह बढ़कर 25.50 फीट हो गया। यानी 13 दिनों में 5.15 फीट पानी की वृद्धि हुई। वहीं शनिवार को हुई तेज बारिश और गोमती नदी में पानी के तेज प्रवाह के चलते एक ही दिन में करीब दो फीट पानी बढ़ा। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश का यही क्रम जारी रहा तो इस सप्ताह राजसमंद झील फिर छलक सकती है।

राजसमंद झील में पानी का स्तर (समय अनुसार परिवर्तन)

तिथिजलस्तर (फीट)
24 अगस्त 202420.35
06 सितम्बर 202426.30

राजसमंद झील कब-कब छलकी

वर्षस्थिति
1973पहली बार छलकी
201744 साल बाद छलकी
2023तीसरी बार छलकी

अब भी खाली तालाब

क्षेत्रतालाबों के नाम
राजसमंददेवरी खेड़ा
भीमबड़ा तालाब, तेजरलाई, समेलिया
नाथद्वारागोड़च, बड़ा भाणुजा
रेलमगराछापरी रेलमगरा, जुणदा, चराना, चोकड़ी

जिले के तालाबों की स्थिति

कुल तालाबभरे हुएखाली
1026010

🌊 जिन तालाबों पर पानी की चादर चल रही

क्षेत्रतालाब/नाकापानी की चादर
देवगढ़कुण्डली तालाब6 इंच
नाथद्वाराचिकलवास8 इंच
नाथद्वाराकुंठवा वियर8 इंच
बाघेरीबाघेरी नाका2 इंच
भेसाकमेड़

दस सालों में ब्लॉकवार बारिश (औसत से तुलना)

ब्लॉकऔसत (मिमी)2024 की बारिश (मिमी)अंतर
आमेट694815+121
भीम665745+80
देवगढ़8031211+408
नाथद्वारा818997+179
राजसमंद771647-124
गिलूण्ड600563-37
कुल977310413+640
औसत752801+49

07 सितम्बर 2024 को तालाबों का गेज

तालाब/झीलपूर्ण गेज (फीट)आज का गेज (फीट)
राजसमंद झील30.0025.50
नंदसमंद32.0032.00
चिकलवास64.0064.00
बाघेरी नाका32.8032.80
कुण्डली16.0016.00
काला भाटा18.0018.00
नीमझर23.0023.00
कुंठवा वीयर14.7614.76
सांसेरा11.0011.00
भीम रपट3.503.50
भराई17.0015.80
मनोहर सागर11.008.00
भोपाल सागर19.0019.00
स्वरूप सागर8.007.00
खण्डेल8.506.20
देहरिया7.506.00
लक्ष्मी सागर9.501.00
आगरिया14.0014.00
माताजी का खेड़ा21.006.70

24 अगस्त 2024 को तालाबों का गेज

तालाब/झीलपूर्ण गेज (फीट)आज का गेज (फीट)
राजसमंद झील30.0020.35
नंदसमंद32.0032.00
चिकलवास64.0064.00
बाघेरी नाका32.8032.80
कुण्डली16.0016.00
काला भाटा18.0018.00
नीमझर23.0023.00
कुंठवा वीयर14.7614.76
सांसेरा11.0011.00
भीम रपट3.503.50
भराई17.0013.00
मनोहर सागर11.008.00
भोपाल सागर19.009.00
स्वरूप सागर8.000.20
खण्डेल8.504.80
देहरिया7.509.00
लक्ष्मी सागर9.501.00
आगरिया14.009.00
माताजी का खेड़ा21.004.40

