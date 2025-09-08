गोमती की लहरों से झूम उठा राजसमंद, झील का जल स्तर 26 फीट

राजसमंद. जिले में बारिश ने इस बार जलाशयों की तस्वीर बदल दी है। गोमती नदी का प्रवाह लोगों के बीच रोमांच का विषय बना हुआ है। आमतौर पर रामदरबार छलकने के बाद गोमती नदी का पानी राजसमंद झील में पहुंचता है, लेकिन इस बार प्राकृतिक परिस्थितियां अलग रहीं। तेज रफ्तार से बहती गोमती नदी सीधे राजसमंद झील में आ मिली। परिणामस्वरूप सिर्फ तीन दिन में ही झील के जलस्तर में लगभग 3 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 अगस्त को राजसमंद झील का गेज 20.35 फीट था। 6 सितंबर 2024 को यह बढ़कर 25.50 फीट हो गया। यानी 13 दिनों में 5.15 फीट पानी की वृद्धि हुई। वहीं शनिवार को हुई तेज बारिश और गोमती नदी में पानी के तेज प्रवाह के चलते एक ही दिन में करीब दो फीट पानी बढ़ा। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश का यही क्रम जारी रहा तो इस सप्ताह राजसमंद झील फिर छलक सकती है।