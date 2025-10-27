Rajasamand News: बदले मौसम से छाए बादल, खेत में पड़ी फसलों के खराबे का डर, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

राजसमंद शहर व जिले में सोमवार को भी बादल छाए रहने से सूर्य देवता के दर्शन दोपहर के समय हो पाए। इस दौरान भी कुछ देर के लिए हल्की धूप बादलों की आवाजाही के चलते निकली। बादलों के छाने से सुबह सर्दी का अहसास रहा, जबकि दिन में मौसम का मिजाज शुष्क रहा। शहर में शाम होते-होते सर्दी का अहसास हो रहा हे। इधर, आसमान में बादलों का डेरा देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है। वर्तमान में जिले में ज्यादातर किसान फसलों को काटने के बाद उनकी उपज लेने का काम कर रहे हैं। इसके चलते फसलें खुले में खेत और खलिहानों में पड़ी होने से बारिश होने की स्थिति में फसलों के साथ ही उनकी उपज में नुकसान होने की आशंका है।