दो वर्ष में ही टूटी सड़क: केलवा-भागल मार्ग गड्ढों में तब्दील, झाड़ियों ने बढ़ाया खतरा

ग्रामीण पारस नकुम, रामलाल तेली, शंकरलाल, किशनलाल, रीना कुमारी, सीमा कुमारी, शांताबाई, नारायण लाल तेली, किशन तेली, नरेश पूर्बिया, भेरूलाल, रोशन देवड़ा, गंगा बाई, कंकु बाई, मांगीलाल, हेमराज सिंधल, हरिराम, मदन तेली, नानालाल, प्रकाश चन्द्र, रूपलाल सहित अनेक लोगों ने बताया कि केलवा से भागल तक की सड़क वर्तमान में इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि रोजाना कोई न कोई दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लापरवाही से यह दुर्दशा हुई है।