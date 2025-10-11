Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

दो वर्ष में ही टूटी सड़क: केलवा-भागल मार्ग गड्ढों में तब्दील, झाड़ियों ने बढ़ाया खतरा

क्षेत्र में भागल रोड वाया कैलाश नगर आमेट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बुरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुकी है।

2 min read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 11, 2025

Road News

Road News

केलवा. क्षेत्र में भागल रोड वाया कैलाश नगर आमेट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बुरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। यह वही सड़क है, जिसे मात्र दो वर्ष पूर्व ही पक्का बनाया गया था, लेकिन कमजोर निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव के अभाव में अब यह पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियां अब बीच मार्ग तक फैल चुकी हैं, जिससे आवागमन वाहन चालकों और पैदल राहगीरों – दोनों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

बरसात के बाद सड़क पर बने जलमग्न गड्ढे, बढ़ा हादसों का खतरा

स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के बाद सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। इनमें पानी भर जाने से गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता और आए दिन बाइक सवार संतुलन खोकर गिर जाते हैं।गुरुवार को भी भागल निवासी एक युवक केलवा की ओर आते समय बाइक फिसलने से गिरकर घायल हो गया। गनीमत रही कि उसने हेलमेट पहन रखा था, जिससे सिर पर गंभीर चोट नहीं आई।

झाड़ियों ने बढ़ाया खतरा, बच्चों तक को लग रही चोटें

सड़क की बदहाली के साथ-साथ झाड़ियों का फैलाव भी लोगों के लिए खतरा बन गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार झाड़ियां इतनी घनी और फैली हुई हैं कि दिन के समय स्कूल वैन और टेंपो गुजरते वक्त बच्चों के चेहरे झाड़ियों से टकरा जाते हैं। हाल ही में एक स्कूल टेंपो में बैठे बच्चों को झाड़ियों की टहनियों से खरोंचें भी आ गईं। ग्रामीणों का कहना है कि अंग्रेजी बाबुल और कंटीली झाड़ियों को हटाने के लिए कई बार शिकायतें की गईं, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों ने उठाई आवाज, बताया – हर दिन हो रहे हैं हादसे

ग्रामीण पारस नकुम, रामलाल तेली, शंकरलाल, किशनलाल, रीना कुमारी, सीमा कुमारी, शांताबाई, नारायण लाल तेली, किशन तेली, नरेश पूर्बिया, भेरूलाल, रोशन देवड़ा, गंगा बाई, कंकु बाई, मांगीलाल, हेमराज सिंधल, हरिराम, मदन तेली, नानालाल, प्रकाश चन्द्र, रूपलाल सहित अनेक लोगों ने बताया कि केलवा से भागल तक की सड़क वर्तमान में इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि रोजाना कोई न कोई दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लापरवाही से यह दुर्दशा हुई है।

बड़ा हादसा होने से पहले उठाए कदम

ग्रामीणों की चेतावनीग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत और झाड़ियों की सफाई नहीं कराई गई, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व बनी यह सड़क अब लोगों के लिए परेशानी और हादसों का पर्याय बन चुकी है। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द मरम्मत कार्य शुरू किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

गलत तिथि वाला बोर्ड भी बना परेशानी का कारण

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सड़क निर्माण स्थल पर लगाया गया बोर्ड गलत तिथि अंकित किए हुए है। उन्होंने विभाग से यह बोर्ड तुरंत बदलने की भी मांग की है, ताकि वास्तविक जानकारी प्रदर्शित हो सके।इनका कहना हैकेलवा से कैलाश नगर सड़क की दीपावली से पहले जल्द ही मरम्मत करवाई जाएगी तथा सड़क के बीच तक पहुंची झाड़ियां को भी हटाया जाएगा।

हीरालाल सालवी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजसमंद

Published on:

11 Oct 2025 07:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / दो वर्ष में ही टूटी सड़क: केलवा-भागल मार्ग गड्ढों में तब्दील, झाड़ियों ने बढ़ाया खतरा

