60 लाख की लागत से बनी सड़क 2 साल में टूटी, 5 लाख का पैच वर्क भी 6 महीने में बहा, ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ीं

भीम. उपखंड क्षेत्र की पीपलीनगर ग्राम पंचायत से रावलीआंगनवाड़ी तक करीब दो साल पहले डीएमएफटी फंड से 60 लाख रुपये की लागत से डामरीकरण सड़क बनाई गई थी। निर्माण एजेंसी ने उस समय दावा किया था कि सड़क की गारंटी अवधि पाँच साल की होगी। लेकिन हकीकत यह है कि महज डेढ़ साल बाद ही सड़क जगह-जगह से टूट गई। बरसात ने तो हालात और बिगाड़ दिए। 10 से अधिक स्थानों पर सड़क पानी में बह गई और नीचे की पुरानी मिट्टी बाहर निकल आई। सड़क पर गिट्टियां बिखर चुकी हैं और पुरानी परत अब साफ दिखाई देने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क उनके लिए विकास का रास्ता खोलने वाली थी, लेकिन अब यह परेशानी का सबब बन चुकी है।