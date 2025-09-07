राजस्थान में यहां रेलवे लाइन पर गिरी चट्टानें और मलबा, आगामी आदेश तक 2 ट्रेनें रद्द

राजसमंद जिले के देवगढ़ में गोरमघाट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इससे रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, रेलवे प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक मारवाड़ से कामलीघाट के बीच चलने वाली मीटरगेज रेल सेवाएं रोक दी।
तेज बारिश की वजह से कामलीघाट रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर चट्टानें और भारी मलबा आ गिरा। इससे रेल मार्ग बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शनिवार को रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पत्थरों को हटाने का कार्य शुरू किया। यह काम रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।
अधिकारियों ने बताया कि जब तक मलबा पूरी तरह साफ नहीं हो जाता और क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रेन संचालन नहीं होगा। रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 09695 मारवाड़–कामलीघाट और गाड़ी संख्या 09696 कामलीघाट–मारवाड़ जंक्शन रेल सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं।
सिरोही के पर्यटन स्थल माउंट आबू आवागमन के एकमात्र मुख्य मार्ग आबू रोड-माउंट आबू मार्ग पर तेज बारिश से तीन जगह सड़क से मलबा खिसकने से सड़क धंस गई। माउंट आबू मार्ग पर सातघूम और उसके आस-पास तीन स्थानों पर खाई की तरफ सड़क धंस गई। ऐसे में वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया।