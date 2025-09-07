Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

राजस्थान में यहां रेलवे लाइन पर गिरी चट्टानें और मलबा, आगामी आदेश तक 2 ट्रेनें रद्द

रेलवे प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक चलने वाली मीटरगेज रेल सेवाएं रोक दी है।

राजसमंद

Lokendra Sainger

Sep 07, 2025

राजसमंद जिले के देवगढ़ में गोरमघाट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इससे रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, रेलवे प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक मारवाड़ से कामलीघाट के बीच चलने वाली मीटरगेज रेल सेवाएं रोक दी।

तेज बारिश की वजह से कामलीघाट रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर चट्टानें और भारी मलबा आ गिरा। इससे रेल मार्ग बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शनिवार को रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पत्थरों को हटाने का कार्य शुरू किया। यह काम रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में कल इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, ‘तूफानी बारिश’ के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
जयपुर
school holiday

फिलहाल रेल सेवाएं स्थगित

अधिकारियों ने बताया कि जब तक मलबा पूरी तरह साफ नहीं हो जाता और क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रेन संचालन नहीं होगा। रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 09695 मारवाड़–कामलीघाट और गाड़ी संख्या 09696 कामलीघाट–मारवाड़ जंक्शन रेल सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं।

माउंट आबू मार्ग में सड़क धंसी, आवागमन पर रोक

सिरोही के पर्यटन स्थल माउंट आबू आवागमन के एकमात्र मुख्य मार्ग आबू रोड-माउंट आबू मार्ग पर तेज बारिश से तीन जगह सड़क से मलबा खिसकने से सड़क धंस गई। माउंट आबू मार्ग पर सातघूम और उसके आस-पास तीन स्थानों पर खाई की तरफ सड़क धंस गई। ऐसे में वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में महिला के पीछे पड़ा ‘सांप’… 6 महीने में आठवीं बार डसा, परिजनों में जमकर खौफ
पाली
pali news

