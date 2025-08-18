दूध-दही-केसर की वर्षा में सरोबार श्रीनाथजी की हवेली, नंद महोत्सव में उमड़ा भक्तिरस

सुबह परंपरागत छठी पूजन से नंद महोत्सव का शुभारंभ हुआ। परचारक विशाल बावा ने नन्हे कान्हा की मंगलमयी आयु की कामना के साथ पूजा-अर्चना की। इसके बाद नवनीत प्रियाजी को स्वर्ण पलना में विराजमान कर झुलाया गया। इस अवसर पर बड़े मुखिया इंद्रवदन ने नंद बावा और घनश्याम सांचीहार ने यशोदा मैया का रूप धारण कर वात्सल्य भाव से प्रभु को झुलाया। प्रांगण में ग्वाल-बाल और गोपियों के वेश में सेवकों ने नृत्य प्रस्तुत कर भक्तों को बृजलीला का जीवंत अनुभव कराया। दूध-दही और केसर की वर्षा के बीच नृत्य-गान ने वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया।