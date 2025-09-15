मातृकुण्डिया बांध का कहर : खेतों में डूबी उम्मीदें, आंसुओं में भीगते किसान

मदनलाल जाट, गिलूण्ड ने बताया कि पांच बीघा कपास और दो बीघा रिजका डूब गया। मोटर चलाकर पानी निकाल रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक पानी रहने से फसलें सड़ चुकी हैं। भागीरथ जाट, गिलूण्ड ने बताया कि हमारा पूरा परिवार डूब क्षेत्र के डर से दूसरे काम करने लगा। सूचना मिली तो गुजरात से वापस आया, लेकिन खेत में कपास, मक्का और रिजका पूरी तरह खत्म हो गई। कैलाश जाट, गिलूण्ड ने बताया कि डूब क्षेत्र में तो बुवाई ही नहीं करते, लेकिन इस बार गैर-डूब क्षेत्र के खेत भी डूब गए। छह बीघा कपास, तीन बीघा रिजका और दो बीघा मक्का सब खत्म। अब रबी की बुवाई भी अधर में है।