ग्रामीणों की सतर्कता से टली चोरी की वारदात, चोर मोटरसाइकिल व कार से हुए फरार

संस्था प्रधान रामलाल जाटव ने बताया कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय में चोरी का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की समय पर उपस्थिति के कारण बड़ी वारदात टल गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण सुबह 10 बजे विद्यालय परिसर में एकत्रित हुए और स्थिति का जायजा लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारभुजा के संस्था प्रधान दाता राम, वार्ड प्रतिनिधि वक्तावर सिंह, थाने से एएसआई भंवर सिंह और आ सूचना अधिकारी जेठाराम ने पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया।