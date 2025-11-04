ग्रामीणों की सतर्कता से टली चोरी की वारदात, चोर मोटरसाइकिल व कार से हुए फरार

Theft In School
चारभुजा. ग्राम पंचायत गढ़बोर के राजस्व गांव भोपजी की भागल स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार देर रात करीब 11 बजे चोरी का प्रयास किया गया। विद्यालय में घुसे चोरों ने कार्यालय के ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से वारदात नाकाम हो गई। घटना के समय विद्यालय के पास ही देवर में रात्रि जागरण चल रहा था।
इसी दौरान कुछ बच्चे और ग्रामीण निवृत्ति के लिए विद्यालय की ओर आए। उन्होंने विद्यालय परिसर में हलचल देखी, तो वहां मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार युवक और काले रंग की कार में सवार दो अन्य युवक भाग खड़े हुए। सुबह विद्यालय खुलने पर प्रधानाध्यापक कक्ष का निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि कमरे के कुंडे तोड़े गए थे। बिजली के तार काटे गए थे, ट्यूबलाइट तोड़ दी गई थी और कार्यालय के ताले क्षतिग्रस्त थे।
संस्था प्रधान रामलाल जाटव ने बताया कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय में चोरी का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की समय पर उपस्थिति के कारण बड़ी वारदात टल गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण सुबह 10 बजे विद्यालय परिसर में एकत्रित हुए और स्थिति का जायजा लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारभुजा के संस्था प्रधान दाता राम, वार्ड प्रतिनिधि वक्तावर सिंह, थाने से एएसआई भंवर सिंह और आ सूचना अधिकारी जेठाराम ने पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया।
एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि चोर अब पुलिस को गुमराह करने के लिए नए-नए तरीके अपनाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं में वे लोग शामिल रहते हैं, जिनकी आदत नशा करने की होती है और जब उन्हें नशे के लिए पैसे नहीं मिलते, तो चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं।
