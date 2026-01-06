राजसमंद में दिनदहाड़े चौराहे पर तलवार से वार कर युवक की निर्मम हत्या, एसयूवी में आए थे छह हमलावर

फोटो पत्रिका नेटवर्क
राजसमंद। खमनोर थाना क्षेत्र के गांव गुड़ा स्थित चमत्कार चौराहे पर मंगलवार सुबह दिनदहाड़े तलवार से हमला कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया।
जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे एसयूवी में सवार होकर आए करीब छह हमलावरों ने चौराहे पर अपने दोस्त के साथ खड़े झालों की मदार, सरवड़ियों की भागल निवासी हिम्मत सिंह (30) पुत्र प्रतापसिंह पर अचानक तलवार और अन्य धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के दौरान बीच-बचाव में आए उसके दोस्त को भी चोटें आईं। घटना के बाद हमलावर एसयूवी वाहन में सवार होकर केलवाड़ा की ओर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल हिम्मतसिंह को तुरंत नाथद्वारा के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी व कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोश जताया। अस्पताल व घटना स्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया।
इधर, सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक, खमनोर थानाधिकारी नरेंद्रसिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाया, जिसने साक्ष्य एकत्र कर आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी की।
परिजनों ने हमले की घटना को लेकर केलवाड़ा थाना क्षेत्र के पासुन निवासी हमेरसिंह, नाथूसिंह, किशनसिंह, कालूसिंह, हिम्मतसिंह एवं प्रकाशसिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है।
