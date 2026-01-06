राजसमंद में दिनदहाड़े चौराहे पर तलवार से वार कर युवक की निर्मम हत्या, एसयूवी में आए थे छह हमलावर

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे एसयूवी में सवार होकर आए करीब छह हमलावरों ने चौराहे पर अपने दोस्त के साथ खड़े झालों की मदार, सरवड़ियों की भागल निवासी हिम्मत सिंह (30) पुत्र प्रतापसिंह पर अचानक तलवार और अन्य धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के दौरान बीच-बचाव में आए उसके दोस्त को भी चोटें आईं। घटना के बाद हमलावर एसयूवी वाहन में सवार होकर केलवाड़ा की ओर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल हिम्मतसिंह को तुरंत नाथद्वारा के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।