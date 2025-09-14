राजसमंद झील का जल स्तर 28.40 फीट हुआ, पूर्ण गेज है 30 फीट

राजसमंद. 24 साल के लंबे इंतजार के बाद राजसमंद झील ने अपनी ऐतिहासिक भव्यता फिर दिखा दी है। झील का जलस्तर 28.20 फीट तक पहुंच गया है और अब यह छलकने की स्थिति में है। ऐरिगेशन गार्डन से लेकर वासोल रोड तक झील की रपट बन चुकी है, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर बाडियावाला की ओर बहने लगा है। कभी ऐसा भी दौर था जब यह झील पूरी तरह सूख गई थी, लेकिन आज यहां की लहरें इतिहास को दोहरा रही हैं।
निर्माण: राजसमंद झील का निर्माण 1676 में महाराणा राजसिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत कराया था।
विशेषता: यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील मानी जाती है।
दुर्लभ क्षण: 44 साल बाद 2017 में मंदिर के आंगन तक पानी पहुंचा है। आखिरी बार 1994 में झील का जलस्तर 28.5 फीट हुआ था, लेकिन तब पानी केवल मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा था।
|तिथि
|जलस्तर (फीट)
|24 अगस्त 2025
|20.35
|6 सितम्बर 2025
|25.50
|13 सितम्बर 2025
|28.20
|14 सितम्बर 2025
|28.40
|वर्ष
|स्थिति
|1973
|पहली बार छलकी
|2017
|44 साल बाद दूसरी बार छलकी
|2023
|तीसरी बार छलकी
|2025
|चौथी बार छलकने की कगार पर
|तालाब/झील
|पूर्ण गेज (फीट)
|वर्तमान गेज (फीट)
|राजसमंद झील
|30.00
|28.20
|नंदसमंद
|32.00
|32.00
|चिकलवास
|64.00
|64.00
|बाघेरी नाका
|32.80
|32.80
|कुण्डली
|16.00
|16.00
|काला भाटा
|18.00
|18.00
|नीमझर
|23.00
|23.00
|कुंठवा वीयर
|14.76
|14.76
|सांसेरा
|11.00
|11.00
|भीम रपट
|3.50
|3.50
|भराई
|17.00
|15.80
|मनोहर सागर
|11.00
|11.00
|भोपाल सागर
|19.00
|19.00
|स्वरूप सागर
|8.00
|19.00
|खण्डेल
|8.50
|6.50
|देहरिया
|7.50
|6.00
|लक्ष्मी सागर
|9.50
|1.00
|आगरिया
|14.00
|14.00
|माताजी का खेड़ा
|21.00
|7.80