राजसमंद झील का जल स्तर 28.40 फीट हुआ, पूर्ण गेज है 30 फीट

राजसमंद. 24 साल के लंबे इंतजार के बाद राजसमंद झील ने अपनी ऐतिहासिक भव्यता फिर दिखा दी है। झील का जलस्तर 28.20 फीट तक पहुंच गया है और अब यह छलकने की स्थिति में है। ऐरिगेशन गार्डन से लेकर वासोल रोड तक झील की रपट बन चुकी है, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर बाडियावाला की ओर बहने लगा है। कभी ऐसा भी दौर था जब यह झील पूरी तरह सूख गई थी, लेकिन आज यहां की लहरें इतिहास को दोहरा रही हैं।