तीन भैंसों की चोरी का खुलासा: चार आरोपी गिरफ्तार, भैंसें बरामद, सागठ खुर्द से पकड़े गए चोर

थानाधिकारी विशाल गवारिया ने बताया कि 20 सितंबर की रात जयसिंह पुत्र भैरूसिंह निवासी सिसोदियों का गुड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बाड़े से अज्ञात चोर तीन भैंसें चोरी कर ले गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी गवारिया के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक रोशनलाल रैगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।