राजसमंद

तीन भैंसों की चोरी का खुलासा: चार आरोपी गिरफ्तार, भैंसें बरामद, सागठ खुर्द से पकड़े गए चोर

केलवाड़ा थाना पुलिस ने 20 सितंबर को हुई भैंस चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर तीनों चोरी गई भैंसों को बरामद कर लिया है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Oct 10, 2025

कुंभलगढ़ (राजसमंद). केलवाड़ा थाना पुलिस ने 20 सितंबर को हुई भैंस चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर तीनों चोरी गई भैंसों को बरामद कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीण क्षेत्र में राहत की भावना है, क्योंकि हाल के दिनों में पशु चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं।

मामला 20 सितंबर की रात का

थानाधिकारी विशाल गवारिया ने बताया कि 20 सितंबर की रात जयसिंह पुत्र भैरूसिंह निवासी सिसोदियों का गुड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बाड़े से अज्ञात चोर तीन भैंसें चोरी कर ले गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी गवारिया के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक रोशनलाल रैगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना से मिला सुराग

पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। सूचना के आधार पर टीम ने राजनगर थाना क्षेत्र के सागठ खुर्द गांव में दबिश दी। वहां संदिग्धों से पूछताछ में चोरी का राज खुल गया।

चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी स्वीकार

पुलिस ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनकी पहचान इस प्रकार है कि सोहनलाल सुथार, लक्ष्मणलाल सावली, प्रतापलाल सावली, महेन्द्रसिंह के रूप में की है। पुलिस पूछताछ में चारों ने अपराध कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने रात के समय सिसोदियों का गुड़ा से भैंसें चोरी कर सागठ खुर्द की ओर ले जाकर छिपा दी थीं।

बरामद हुई तीनों भैंसें

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर चोरी की गई तीनों भैंसें बरामद कर लीं। बरामद पशुओं को विधिक कार्रवाई के बाद मूल मालिक जयसिंह को सुपुर्द किया गया। थानाधिकारी गवारिया ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 379 (पशु चोरी) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों ने जताई राहत

इस खुलासे के बाद ग्रामीणों ने केलवाड़ा पुलिस की तत्परता की सराहना की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह शीघ्र कार्रवाई होती रही तो क्षेत्र में बढ़ रही पशु चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।

पुलिस की रणनीति

थानाधिकारी गवारिया ने बताया कि पशु चोरी जैसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अब गांवों में रात्रि गश्त और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने की योजना बना रही है। साथ ही ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

तीन भैंसों की चोरी का खुलासा: चार आरोपी गिरफ्तार, भैंसें बरामद, सागठ खुर्द से पकड़े गए चोर

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

