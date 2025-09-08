भीम उपखंड में फूलसागर तालाब फूटने का खतरा, प्रशासन अलर्ट, गांवों को कराया खाली

प्रशासन ने तुरंत तालाब की कमजोर पाल को रेत व मिट्टी के कट्टों से मजबूत किया। साथ ही लगातार निगरानी की गई। नगरपालिका भीम, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और ग्राम पंचायत के कार्मिक रातभर मौके पर डटे रहे। राहत की बात यह रही कि देर रात से बारिश का दौर थम गया, जिससे ऊपर से पानी की आवक घट गई और तालाब का बहाव कम हो गया। फिलहाल खतरा टल गया है लेकिन प्रशासन ने एहतियातन निगरानी जारी रखी है। भारी बारिश से पहले ही तालाब ओवरफ्लो हो चुका था और तीन फीट की चादर बड़ी तालाब से बह रही थी। इसके चलते स्टेट हाइवे भी जलमग्न हो गया था। फूलसागर तालाब की पाल पर दबाव बढ़ने से दरार आई और रिसाव होने लगा। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हालात काबू में कर लिए।