Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

चोरों ने तोड़े ताले, चांदी के आभूषण और दानपात्र की नकदी पर हाथ साफ, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

कस्बे के प्रसिद्ध और अति प्राचीन छापरवाले हनुमान मंदिर में शुक्रवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 31, 2025

Temple Thefing
Temple Thefing

कुंवारिया (राजसमंद). कस्बे के प्रसिद्ध और अति प्राचीन छापरवाले हनुमान मंदिर में शुक्रवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर गिरोह ने मंदिर परिसर में घुसकर ताले तोड़े और प्रतिमाओं पर चढ़े चांदी के आभूषणों के साथ दानपात्र को तोड़कर नकदी उड़ा ले गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार चोरी में करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंदिर के पुजारी संत प्रभुदास महाराज ने शुक्रवार रात पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद किए और पास के कमरे में विश्राम करने चले गए। शनिवार सुबह मंगला आरती के लिए उठे तो पाया कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। ग्रामीणों की मदद से दरवाजा खुलवाने के बाद जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि ताले टूटे पड़े हैं और प्रतिमा से चांदी की गदा, मुकुट, दो बड़ी मालाएं व कड़े सहित अन्य आभूषण गायब हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर स्थापित हनुमानजी और रामजी के दानपात्र भी तोड़े गए और उनमें से नकदी निकाल ली गई।

पुलिस-फॉरेंसिक टीम सक्रिय

घटना की सूचना पर डीवाईएसपी विवेक सिंह, थाना प्रभारी उदयलाल बरगट, चौकी इंचार्ज कमलेंद्र सिंह झाला सहित पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। फॉरेंसिक व साइबर सेल की टीम भी जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 12:30 बजे दो संदिग्ध युवक मंदिर परिसर में घूमते हुए दिखाई दिए। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि चोरों ने खेतों का दरवाजा तोड़कर सीढ़ी के सहारे मंदिर में प्रवेश किया और कैमरे की केबल काट दी। हालांकि, मंदिर परिसर में लगे सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े दो कैमरों ने उनकी गतिविधियों को कैद कर लिया।

विशेष टीम गठित

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / चोरों ने तोड़े ताले, चांदी के आभूषण और दानपात्र की नकदी पर हाथ साफ, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.