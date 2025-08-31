चोरों ने तोड़े ताले, चांदी के आभूषण और दानपात्र की नकदी पर हाथ साफ, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

कुंवारिया (राजसमंद). कस्बे के प्रसिद्ध और अति प्राचीन छापरवाले हनुमान मंदिर में शुक्रवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर गिरोह ने मंदिर परिसर में घुसकर ताले तोड़े और प्रतिमाओं पर चढ़े चांदी के आभूषणों के साथ दानपात्र को तोड़कर नकदी उड़ा ले गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार चोरी में करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंदिर के पुजारी संत प्रभुदास महाराज ने शुक्रवार रात पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद किए और पास के कमरे में विश्राम करने चले गए। शनिवार सुबह मंगला आरती के लिए उठे तो पाया कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। ग्रामीणों की मदद से दरवाजा खुलवाने के बाद जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि ताले टूटे पड़े हैं और प्रतिमा से चांदी की गदा, मुकुट, दो बड़ी मालाएं व कड़े सहित अन्य आभूषण गायब हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर स्थापित हनुमानजी और रामजी के दानपात्र भी तोड़े गए और उनमें से नकदी निकाल ली गई।