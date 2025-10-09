चोरों ने चार सूने मकानों को बनाया निशाना, लाखों की चोरी

Theft In delwada
देलवाड़ा. बीती रात कस्बे और इसके आसपास के क्षेत्रों में चोरों ने सक्रिय होकर कई सूने मकानों और अन्य स्थानों में चोरी की। स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार, चोरों ने मुख्य रूप से खाली पड़े मकानों को निशाना बनाया और इन घरों में रखी चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती वस्तुएं चुरा लीं। इसके साथ ही पास के खेत की कुंए की मोटर भी चोरी हो गई। कस्बे के मांडावत मोहल्ले में स्थित विनोद कुमार मांडावत के सूने पड़े मकान में चोरों ने दो कमरों के ताले तोड़कर घुसपैठ की। इस दौरान उन्होंने करीब आधा किलो चांदी की पितरों की पूतली, दान पात्र में रखी 10-12 हजार रुपए नकद, चुरा ली। बताया गया है कि मकान फिलहाल खाली पड़ा था क्योंकि परिवार के सदस्य बाहर हैं।
वहीं पास ही उदयलाल मांडावत के सूने मकान में चोरों ने किवाड़ का करनाला तोड़कर आलमारी के लॉकर में रखी वस्तुएं चोरी कर लीं। यहां से चांदी के लगभग 25 सिक्के, चांदी की पूजा की थाली, कटोरी और गिलास,दो पायजब की जोड़ी, इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए बताई जा रही है। उदयलाल मांडावत फिलहाल कांकरोली में रह रहे हैं, इसलिए मकान सूना था। मांडावत चौक में ही मुंबई में रहने वाले प्रकाश मांडावत के सूने मकान को भी चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दरवाजे और कमरे का करनाला तोड़ा, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों द्वारा चोरी की गई वस्तुओं का पूरी तरह से आंकलन प्रकाश के मुंबई से लौटने पर ही संभव हो पाएगा।
मांडावत मोहल्ले के पास स्थित एक माता मंदिर में भी चोर सक्रिय रहे। उन्होंने माताजी के चांदी के सात छत्र (600 ग्राम) और दो सौ ग्राम के चांदी के लोठे और गिलास, दान पात्र में रखी नकदी, पास के कमरे में रखी साठ हजार रुपए नकद, बंदूक और तलवार चुरा ली।
स्थानीय लोगों के अनुसार, कस्बे के समीप कमली का गुड़ा में विक्रम सिंह झाला के खेत से कुंए की मोटर भी चोरी हो गई। उल्लेखनीय है कि यह घटना एक महीने पहले हुई चोरी की वारदातों से मिलती-जुलती है, जब दो सूने मकानों को पहले भी निशाना बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी दो अलग-अलग घटनाओं में गैस की दो टंकियां चोरी की गईं।
सूचना के अनुसार, चोरों ने मुख्य रूप से खाली और सुनसान मकानों को लक्ष्य बनाया। उनका मकसद पितरों के स्थानों पर रखी चांदी के आभूषण और पूजावस्तुएं चुराना था। ताले टूट न पाने पर चोर आरी का इस्तेमाल कर करनाला तोड़कर चोरी को अंजाम देते रहे। विनोद कुमार मांडावत और उदयलाल मांडावत के पुत्र सुरेश मांडावत ने संबंधित चोरी की वारदातों की पुलिस को सूचना दी है।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग