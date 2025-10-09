चोरों ने चार सूने मकानों को बनाया निशाना, लाखों की चोरी

देलवाड़ा. बीती रात कस्बे और इसके आसपास के क्षेत्रों में चोरों ने सक्रिय होकर कई सूने मकानों और अन्य स्थानों में चोरी की। स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार, चोरों ने मुख्य रूप से खाली पड़े मकानों को निशाना बनाया और इन घरों में रखी चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती वस्तुएं चुरा लीं। इसके साथ ही पास के खेत की कुंए की मोटर भी चोरी हो गई। कस्बे के मांडावत मोहल्ले में स्थित विनोद कुमार मांडावत के सूने पड़े मकान में चोरों ने दो कमरों के ताले तोड़कर घुसपैठ की। इस दौरान उन्होंने करीब आधा किलो चांदी की पितरों की पूतली, दान पात्र में रखी 10-12 हजार रुपए नकद, चुरा ली। बताया गया है कि मकान फिलहाल खाली पड़ा था क्योंकि परिवार के सदस्य बाहर हैं।