राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार परीक्षा सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। नकल रोकथाम के लिए अत्याधुनिक तकनीक और कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने दोहराया कि अभ्यर्थी किसी भी नकल कराने वाले गिरोह या फर्जी कोचिंग एजेंटों के झांसे में न आएं। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से भी सावधान रहने की सलाह दी गई। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम), 2022 तथा संशोधन अधिनियम 2023 (संख्या 17) के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन कानूनों के तहत दोषी पाए जाने पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, और 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार (विवर्जित) भी किया जाएगा।