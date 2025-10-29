Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

2 नवंबर को होगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा: बोर्ड के अध्यक्ष ने अ​धिकारियों की ली बैठक

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतिष्ठित ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा का बिगुल बज चुका है।

3 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 29, 2025

VDO Exam 2025

VDO Exam 2025

राजसमंद. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतिष्ठित ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा का बिगुल बज चुका है। जिले में प्रशासन और पुलिस महकमे से लेकर शिक्षा विभाग तक सबकी तैयारियां युद्धस्तर पर हैं, क्योंकि इस बार परीक्षा में 6396 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आज़माने उतरेंगे। मंगलवार को चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जिला प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीएम नरेश बुनकर, जिला कोषाधिकारी विशाल अग्रवाल, पुलिस उपाधीक्षक, सभी केंद्राधीक्षक, उप समन्वयक, पर्यवेक्षक और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, यह हमारी प्राथमिकता है

बैठक में आलोक राज ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि परीक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यवस्था पर जनता के विश्वास की परीक्षा भी है।उन्होंने डमी अभ्यर्थियों की पहचान, सुरक्षा व्यवस्था, फ्रिस्किंग सिस्टम, गोपनीयता, और संचालन की पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभागों के बीच आपसी समन्वय और समयबद्ध संचार बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई।

6396 अभ्यर्थी, 20 परीक्षा केंद्र, पूरा जिला बनेगा परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क

जिले में 2 नवंबर (शनिवार) को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह परीक्षा आयोजित होगी। कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं — जिनमें 9 सरकारी और 11 निजी संस्थान शामिल हैं। राजसमंद जिले के 3920 अभ्यर्थी, पाली जिले से 2476 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले यानी सुबह 9 बजे तक केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कड़ी सुरक्षा और सख्त गाइडलाइन, लापरवाही महंगी पड़ सकती है

अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे बोर्ड की निर्धारित पात्रता और योग्यता की शर्तों को पूर्ण करते हों। उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा केंद्र पर या यात्रा के दौरान अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेल या बस की छत या पायदान पर यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों पर न केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है, बल्कि परीक्षा निरस्त भी की जा सकती है। उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे समय से पहुंचें, शांत रहें और सहयोग करें।

नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति, 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन प्रतिबंध

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार परीक्षा सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। नकल रोकथाम के लिए अत्याधुनिक तकनीक और कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने दोहराया कि अभ्यर्थी किसी भी नकल कराने वाले गिरोह या फर्जी कोचिंग एजेंटों के झांसे में न आएं। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से भी सावधान रहने की सलाह दी गई। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम), 2022 तथा संशोधन अधिनियम 2023 (संख्या 17) के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन कानूनों के तहत दोषी पाए जाने पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, और 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार (विवर्जित) भी किया जाएगा।

परीक्षा प्रशासन की अपील: आपका अनुशासन ही आपकी सफलता का पहला कदम

अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि इस परीक्षा को निष्पक्ष और सफल बनाने के लिए प्रशासन और अभ्यर्थियों, दोनों का साझा योगदान आवश्यक है। परीक्षा में ईमानदारी, अनुशासन और पारदर्शिता को सर्वोपरि रखते हुए यदि हर अभ्यर्थी सहयोग करे, तो यह परीक्षा एक मॉडल परीक्षा के रूप में उदाहरण पेश करेगी। एडीएम बुनकर ने मुस्कराते हुए कहा कि सच्ची मेहनत किसी मेटल डिटेक्टर से नहीं रुकती, बल्कि सफलता की चाबी बनती है।

परीक्षा दिवस पर ध्यान रखने योग्य बातें

  • सुबह 9 बजे तक केंद्र पर पहुंचें।
  • 10 बजे के बाद प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।
  • इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, घड़ी या कैलकुलेटर बिल्कुल न लाएं।
  • अनुशासन एवं शांति बनाए रखें।

राजसमंद तैयार: परीक्षा में पारदर्शिता की नई मिसाल बनने की उम्मीद

राजसमंद जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी केंद्रों की सुरक्षा, यातायात, परिवहन और संचार व्यवस्थाओं की समीक्षा पूरी कर ली है। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बॉडी स्कैनर, और फ्रिस्किंगयूनिट्स की व्यवस्था की गई है। जिले में इस परीक्षा को “ऑपरेशनपारदर्शिता” के रूप में देखा जा रहा है, जहां अभ्यर्थियों की मेहनत और प्रशासन की सतर्कता एक साथ परीक्षा की सफलता तय करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 11:21 am

Published on:

29 Oct 2025 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / 2 नवंबर को होगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा: बोर्ड के अध्यक्ष ने अ​धिकारियों की ली बैठक

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Half Yearly Exam
राजसमंद

60 करोड़ की बेड़च नाका परियोजना: दो दशक की प्यास, अब भी मूर्त रूप लेने का इंतजार

Bedach Ka naka
राजसमंद

शिक्षक नहीं तो कक्षाएं बंद: बारिश में भी छतरी ताने सड़क पर उतरीं छात्राएं, घंटों चक्काजाम के बाद प्रशासन ने भेजे शिक्षक

Studens Agitaton
राजसमंद

आबकारी दल ने जब्त की अवैध रूप से ले जाई जा रही 159 कार्टन देशी व अंग्रेजी शराब

Accused Arrested
राजसमंद

Rajasamand News: बदले मौसम से छाए बादल, खेत में पड़ी फसलों के खराबे का डर, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.