कुरज में बजरी माफिया के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार दिन में रीको एरिया रोड पर दो ट्रैक्टर बजरी से भरे हुए जा रहे थे। उसी दौरान गांव के गोविंद, सुरेश, सुनील और रमेश ने ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की। इस पर बजरी परिवहन करने वालों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और चारों युवाओं को डराने-धमकाने के साथ मारपीट करते हुए उनकी बाइक तोड़ दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। शाम को ग्रामीण कुरज मंदिर परिसर में एकत्र हुए और बजरी माफिया के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन के समक्ष सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराया जाएगा।