Rajsamand: पत्नी ने टोका तो शराब के नशे में पति बना हैवान, पत्थर मारकर की हत्या, 12 घंटे में पुलिस ने पकड़ा

मोर्चरी के बाहर पुलिस और परिजन मौजूद, पत्रिका फोटो
Rajsamand Murder Case: कुंभलगढ़ के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के तलादरी पंचायत अंतर्गत चदाणा का बाड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पति ने मामूली विवाद में गुस्सा होकर अपनी ही पत्नी की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया जिसे पुलिस ने महज 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार चदाणा का बाड़ा निवासी नरीगराम भील ने देर रात शराब के नशे में अपनी 35 वर्षीय पत्नी केसी बाई से विवाद किया। शराब के लिए टोकटोकी करने पर झगड़ा बढ़ने से आरोपी ने पास पड़े पत्थरों से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान मृतका की सास बीच-बचाव करने आई तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। आरोपी पत्नी से पूर्व में भी कई बार मारपीट कर चुका था।
शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुंभलगढ़ डिप्टी एसपी ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ व केलवाड़ा थाना अधिकारी मन्मथ आढा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर केलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस ने मृतका के भाई मजेरा निवासी शंकर लाल की रिपोर्ट पर आरोपी पति नरींग भील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के तीन पुत्र व एक पुत्री हैं। मां का साया उठने से परिवार में शोक की लहर है। इधर घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया था।
घटना के बाद फॉरेंसिक एवं एमओबी की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से सैंपल लिए। मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आरोपी की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी नरीगराम निवासी चदाणा वाडा तलादरी थाना केलवाडा को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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