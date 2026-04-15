Rajsamand: पत्नी ने टोका तो शराब के नशे में पति बना हैवान, पत्थर मारकर की हत्या, 12 घंटे में पुलिस ने पकड़ा

पुलिस के अनुसार चदाणा का बाड़ा निवासी नरीगराम भील ने देर रात शराब के नशे में अपनी 35 वर्षीय पत्नी केसी बाई से विवाद किया। शराब के लिए टोकटोकी करने पर झगड़ा बढ़ने से आरोपी ने पास पड़े पत्थरों से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान मृतका की सास बीच-बचाव करने आई तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। आरोपी पत्नी से पूर्व में भी कई बार मारपीट कर चुका था।