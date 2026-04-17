राजस्थान में BJP MLA के बेटे पर यौन शोषण का आरोप, SP से बोली पीड़िता- मिल रही जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने दावा किया है कि वर्ष 2014 में उनकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। उस समय आरोपी की पत्नी के जेल में होने से परिवार के सदस्यों ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। पीड़िता का आरोप है कि रणजीत सिंह ने शादी का भरोसा देकर उसे अपने साथ रखा और 2014 से 2017 तक वे नंदावट स्थित मकान पर लिव-इन रिलेशनशिप में रहे। जब पीड़िता ने विधिवत रूप से विवाह करने की बात कही तो आरोपी ने पहली पत्नी के आने पर तलाक दिलाने का झांसा दिया। पहली पत्नी के लौटने के बाद आरोपी ने दूरी बना ली। आपत्ति जताने पर मारपीट व बदसलूकी की।