जब उम्मीद लौटी इन घरों में: भारत विकास परिषद ने थामे 11 जरूरतमंद परिवारों के हाथ

परिषद की पहल ‘सहयोग से स्वावलंबन’ केवल राहत बाँटने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का प्रयास है। शाखा अध्यक्ष महेंद्र कोठारी ने बताया कि दो महीनों तक एक विशेष समिति ने गांव-गांव जाकर ऐसे परिवारों की पहचान की, जो जीवन की लड़ाई अकेले नहीं लड़ पा रहे थे। हमने ऐसे घर खोजे, जहाँ अब कमाने वाला कोई नहीं था, या फिर जिनके बच्चे निशक्त हैं और मां अकेले संघर्ष कर रही है,” कोठारी ने कहा। इनमें से कई परिवारों में विधवाएँ हैं, जिनके चेहरे पर आज पहली बार मुस्कान लौटी है। परिषद ने इन सभी परिवारों को एक वर्ष तक नियमित भरण-पोषण, शिक्षा-सहयोग और स्वरोजगार संसाधन देने का संकल्प लिया है।