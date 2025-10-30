जब विभाग सोया तो युवाओं ने थामा फावड़ा! सड़क पर युवाओं ने किया श्रमदान, जानलेवा गड्ढों को भर बनाया रास्ता सुगम

ग्राम पंचायत महासतियों की मादड़ी के मुख्यालय से होकर गुजरने वाला मादड़ीचौराहा–देवगढ़ स्टेट हाईवे तीनों विधानसभा क्षेत्रों राजसमंद, कुंभलगढ़ और देवगढ़ को जोड़ता है। यह मार्ग प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों से गुलजार रहता है। ट्रकों, बसों और निजी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण सड़क की स्थिति लंबे समय से जर्जर हो चुकी थी। मादड़ी गांव के बीचोंबीच डेढ़ साल से गहरा खड्डा बना हुआ था, जो अब तक कई दुर्घटनाओं का कारण बन चुका था। कई बार लोग घायल हुए, वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने रहे।