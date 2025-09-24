एमएलएसयू कुलपति के विवादित बयान के विरोध में राजसमंद में युवा प्रदर्शन, पद से बर्खास्तगी की मांग

प्रदर्शन के बाद सर्वसमाज के प्रतिनिधि कलक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मेवाड़ की धरती ने सदैव बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ साहस और संघर्ष का परिचय दिया है। महाराणा कुम्भा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा राजसिंह जैसे वीर शासकों ने अपने जीवन का बलिदान देकर क्षेत्र के सम्मान की रक्षा की। ऐसे गौरवशाली इतिहास वाले क्षेत्र में विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा मुगल शासक औरंगजेब का महिमामंडन करना इतिहास के साथ छेड़छाड़ और क्षेत्रीय धार्मिक भावनाओं पर चोट करने के बराबर है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कुलपति का यह वक्तव्य जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अनुचित है और आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करने वाला है।