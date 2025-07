Rampur: कार सीखते समय बेटे से हुआ बड़ा हादसा, पिता की गई जान, गांव में शोक की लहर

Son had accident while learning to drive car Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक युवक अपने घर के बाहर कार चलाना सीख रहा था, तभी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और उसके बुजुर्ग पिता को कुचल दिया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।