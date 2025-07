दिल दहला देने वाली घटना, शोरूम का गेट गिरने से गार्ड ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Guard died in agony after gate fell in Moradabad: मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के प्रभात मार्केट में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। होंडा बाइक शोरूम का स्लाइडिंग गेट अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आकर सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र कुमार सिंह (58) की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देख लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं।