अखिलेश यादव आज करेंगे आजम खान से मुलाकात, अटकलों पर लगेगा विराम या शुरू होगा नया अध्याय?

Akhilesh Yadav Azam Khan Meeting in Rampur: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सामान्य नहीं, बल्कि राजनीतिक मायनों से बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि बसपा की कांशीराम पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाली बड़ी रैली से ठीक एक दिन पहले हो रही यह बैठक प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात से आजम के बसपा में शामिल होने की चर्चाओं पर भी पूरी तरह विराम लगने की संभावना है।