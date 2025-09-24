UP Politics: आजम खान अखिलेश की मुलाकात से पहले राजनीतिक पारा हाई, बसपा रैली के एक दिन पहले तय हुआ दौरा

रामपुर में मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और अगर उनके बारे में बात की जाए तो यह उनका बड़प्पन दर्शाता है। पत्रकारों ने सवाल किया कि जेल से रिहाई के बाद क्या अखिलेश से मुलाकात हुई और रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह क्यों नहीं आए। आजम ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य और खैरियत सुनिश्चित करना है।