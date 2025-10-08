Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

अखिलेश-आजम की हाथ में हाथ डाले मुलाकात, बंद कमरे में चली लंबी बैठक, बीजेपी पर बरसे सपा मुखिया

Rampur News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की। रिहाई के बाद पहली बार दोनों नेताओं की यह मुलाकात पार्टी में एकजुटता और आगामी चुनावों से पहले रणनीतिक मजबूती का संदेश दे रही है।

less than 1 minute read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 08, 2025

Akhilesh Yadav meets azam khan rampur sp unity

अखिलेश-आजम की हाथ में हाथ डाले मुलाकात | Image Source - 'X' @yadavakhilesh

Akhilesh Yadav Meets Azam Khan Rampur: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के आवास पर पहुंचे। यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह आजम खान की रिहाई के बाद पहली मुलाकात थी। अखिलेश यादव ने इस मौके पर हाथ में हाथ डालकर आजम खान का हाल-चाल जाना, जिससे दोनों नेताओं के बीच पुराने संबंधों और अपनेपन की झलक देखने को मिली।

बीजेपी पर निशाना, झूठे मुकदमों का आरोप

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने आजम खान को पार्टी का आधार और मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज मुकदमों के पीछे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। अखिलेश ने स्पष्ट किया, "यह बड़ी लड़ाई है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे।" इस बयान ने आगामी चुनावों में पार्टी के रुख और रणनीति की ओर संकेत दिया है।

चुनावी तैयारियों का संदेश

अखिलेश यादव ने आजम खान के स्वास्थ्य और उनके परिवार के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुराने समाजवादी नेताओं की सलाह और अनुभव पार्टी के लिए अनमोल हैं। 2027 के चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने के बाद पार्टी की आवाज़ बुलंद होगी। यह मुलाकात राजनीतिक एकजुटता और आगामी चुनावों की तैयारियों का स्पष्ट संदेश देती है।

Updated on:

08 Oct 2025 06:38 pm

Published on:

08 Oct 2025 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / अखिलेश-आजम की हाथ में हाथ डाले मुलाकात, बंद कमरे में चली लंबी बैठक, बीजेपी पर बरसे सपा मुखिया

