अखिलेश-आजम की हाथ में हाथ डाले मुलाकात, बंद कमरे में चली लंबी बैठक, बीजेपी पर बरसे सपा मुखिया

Akhilesh Yadav Meets Azam Khan Rampur: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के आवास पर पहुंचे। यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह आजम खान की रिहाई के बाद पहली मुलाकात थी। अखिलेश यादव ने इस मौके पर हाथ में हाथ डालकर आजम खान का हाल-चाल जाना, जिससे दोनों नेताओं के बीच पुराने संबंधों और अपनेपन की झलक देखने को मिली।