Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

जेल में बेचैन रहे आजम-अब्दुल्ला, घर का खाना-कंबल तक नहीं हुआ नसीब, जेल प्रशासन से हुई नोक-झोंक, जानिए वजह

पैन कार्ड मामले में सजा के बाद रामपुर जेल पहुंचे आजम खान और अब्दुल्ला पहली रात बेहद परेशान रहे। घर का कंबल और खाना जेल प्रशासन ने नियमों के चलते लौटा दिया। दोनों बैरक में देर रात तक कोर्ट के फैसले और हालात पर चर्चा करते रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 19, 2025

जेल जाते आजम खान फोटो सोर्स सपा ट्यूटर अकाउंट

जेल जाते आजम खान फोटो सोर्स सपा ट्यूटर अकाउंट

रामपुर जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की शुरुआती दो रातें बेहद कठिन रहीं। दोनों बैरक नंबर-1 में ठहरे हैं। जहां उम्र और सेहत को देखते हुए पिता-पुत्र को साथ रखा गया है। जेल में उपलब्ध पतले कंबल और चादर के कारण आजम पूरी रात करवटें बदलते रहे। घर से लाया गया कंबल और खाना जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए अंदर भेजने से मना कर दिया। जिसके चलते दोनों की जेल कर्मियों से तीखी बहस भी हुई।

परिजनों ने देर रात कंबल, चादर और खाना पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अधीक्षक राजेश यादव ने साफ कहा कि जेल मैनुअल के तहत बाहरी सामान अंदर नहीं ले जाया जा सकता। कोर्ट से अगला आदेश आने तक कैदियों को जेल में उपलब्ध सुविधाओं से ही काम चलाना होगा।

बड़ा भाई अब्दुल्ला को गले लगा भावुक हो गया

पैन कार्ड प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट से सात-सात साल की सजा मिलने के बाद सोमवार शाम 4:10 बजे दोनों को रामपुर जेल लाया गया था। जेल जाते समय आजम के हाथ में केवल चश्मे का केस और दो पैकेट बिस्किट दिखे। बड़ा बेटा अदीब जेल गेट तक साथ गया। और अब्दुल्ला को गले लगाकर भावुक हो गया।

देर रात तक जागते रहे पिता पुत्र


पहली रात पिता-पुत्र देर तक जागते रहे। जेल सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने कोर्ट के फैसले, परिवार की चिंता और अपने राजनीतिक भविष्य पर लंबी बातचीत की। रात में थोड़ी देर सो पाए। लेकिन सुबह 6 बजे जेल के नियमों के अनुसार उन्हें जगा दिया गया। घर के खाने पर रोक लगने के बाद दोनों को जेल में बनी मसूर की दाल, आलू-पालक की सब्जी और रोटियां ही खानी पड़ीं। सुबह चाय और हल्का नाश्ता भी दिया गया। मेडिकल जांच में दोनों की तबीयत सामान्य पाई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 05:06 pm

Published on:

19 Nov 2025 04:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल में बेचैन रहे आजम-अब्दुल्ला, घर का खाना-कंबल तक नहीं हुआ नसीब, जेल प्रशासन से हुई नोक-झोंक, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर के कंबल से भी महरूम रहे आजम खान: जेल की पहली दो रातें बेचैनी में कटी; सुबह तक करवटें बदलते रहे आजम-अब्दुल्ला

azam khan rampur jail denied blanket food first night controversy
रामपुर

राजा बनकर ‘यासीन’ ने बिछाया जाल, शादी के नाम पर लड़की से रेप, देह व्यापार में उतारने की कोशिश

रामपुर

सजा सुनते ही भावुक हुए आजम खान! चश्मा लगाए, बिस्किट लिए जेल जाते दिखे; अब्दुल्ला ने बड़े भाई को गले लगाकर दी हिम्मत

azam khan abdullah azam fake pan card case 7 year sentence jail
रामपुर

जेल भेजे गए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला, MP-MLA कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में सुनाई 7 साल की सजा

रामपुर

आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? दोनों को 7-7 साल की सजा

azam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jailazam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jailazam khan abdullah azam fake pan card case court sentencing 7 year jail
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.