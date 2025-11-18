सजा सुनते ही भावुक हुए आजम खान! चश्मा लगाए, बिस्किट लिए जेल जाते दिखे; अब्दुल्ला ने बड़े भाई को गले लगाकर दी हिम्मत

जेल ले जाते समय आजम खान का अंदाज़ खास चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने काला चश्मा लगा रखा था और उनके हाथ में दो पैकेट बिस्कुट थे, जो कैमरों में साफ कैद हुए। यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग इसे उनके बदले हालात, उनके राजनीतिक सफर और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जोड़कर चर्चा करते रहे। करीब दो महीने पहले आजम सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए थे, मगर अब दोबारा जेल जाना उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।