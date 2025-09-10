Azam Khan Bail: आजम खान को मिली बड़ी राहत! इलाहाबाद हाईकोर्ट से डूंगरपुर केस में जमानत मंजूर

12 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान ने रामपुर एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से मिली 10 साल की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। इसी मामले में ठेकेदार बरकत अली, जिन्हें 7 साल की सजा मिली थी, ने भी हाईकोर्ट में अपील की थी। दोनों ने अपनी अपील लंबित रहने तक जमानत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।