जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज, पहली बार ड्राइव की कार, कैफी आजमी की गजल सुनकर झूमते दिखे

वीडियो में आजम खान कार चलाते हुए मशहूर शायर कैफी आजमी की गजल “थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में…” सुनते दिख रहे हैं। उन्हें गजल में पूरी तरह खोया हुआ देखा जा सकता है। उनके साथ कार में मौजूद एक शख्स बीच–बीच में ‘वाह–वाह’ कहकर माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा है।