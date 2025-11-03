Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज, पहली बार ड्राइव की कार, कैफी आजमी की गजल सुनकर झूमते दिखे

Azam Khan: सीतापुर जेल से रिहाई के बाद सपा नेता आजम खान का पहला ड्राइविंग वीडियो सामने आया है। कार चलाते हुए वे कैफी आजमी की गजल “थकन कैसी, घुटन कैसी…” सुनते दिखाई दिए। साथ बैठा शख्स बीच–बीच में ‘वाह–वाह’ कहकर लम्हे को और दिलचस्प बना रहा है।

Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 03, 2025

azam khan first drive after release kaifi azmi ghazal video

जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज | Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Azam khan first drive after release kaifi azmi ghazal video: सीतापुर जेल से रिहाई के बाद सपा के सीनियर नेता आजम खान एक बार फिर चर्चा में हैं। मंगलवार को उनका एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वे एक कार ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह पहला मौका है जब रिहाई के बाद आजम खान किसी वाहन को खुद चलाते हुए दिखे। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो किस दिन और किस स्थान का है।

गजल सुनते हुए सफर, साथी की ‘वाह–वाह’ ने बढ़ाई दिलचस्पी

वीडियो में आजम खान कार चलाते हुए मशहूर शायर कैफी आजमी की गजल “थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में…” सुनते दिख रहे हैं। उन्हें गजल में पूरी तरह खोया हुआ देखा जा सकता है। उनके साथ कार में मौजूद एक शख्स बीच–बीच में ‘वाह–वाह’ कहकर माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा है।

यह पूरा दृश्य उनके शांत और सहज मूड को दर्शाता है। वीडियो में गजल की मधुर धुन के साथ दोनों की बातचीत और भावनाएं साफ झलकती हैं। हालांकि वीडियो किसने शूट किया और पहली बार कहां सामने आया, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

आजम खान

up news

UP News Hindi

03 Nov 2025 08:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज, पहली बार ड्राइव की कार, कैफी आजमी की गजल सुनकर झूमते दिखे

रामपुर

उत्तर प्रदेश

