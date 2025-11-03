जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज, पहली बार ड्राइव की कार, कैफी आजमी की गजल सुनकर झूमते दिखे

जेल से बाहर आते ही बदला आजम खान का अंदाज | Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan
Azam khan first drive after release kaifi azmi ghazal video: सीतापुर जेल से रिहाई के बाद सपा के सीनियर नेता आजम खान एक बार फिर चर्चा में हैं। मंगलवार को उनका एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वे एक कार ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यह पहला मौका है जब रिहाई के बाद आजम खान किसी वाहन को खुद चलाते हुए दिखे। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो किस दिन और किस स्थान का है।
वीडियो में आजम खान कार चलाते हुए मशहूर शायर कैफी आजमी की गजल “थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में…” सुनते दिख रहे हैं। उन्हें गजल में पूरी तरह खोया हुआ देखा जा सकता है। उनके साथ कार में मौजूद एक शख्स बीच–बीच में ‘वाह–वाह’ कहकर माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा है।
यह पूरा दृश्य उनके शांत और सहज मूड को दर्शाता है। वीडियो में गजल की मधुर धुन के साथ दोनों की बातचीत और भावनाएं साफ झलकती हैं। हालांकि वीडियो किसने शूट किया और पहली बार कहां सामने आया, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
